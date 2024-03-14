Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, 14 Mart Tıp Bayramı'nı resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI:
Bizler için gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan sağlık ekiplerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının #14MartTıpBayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/tOEixfnsgr— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 14, 2024
İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:
Gece gündüz demeden insan sağlığını korumak ve iyileştirmek için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız. #14MartTıpBayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/tqCSxvBR7N— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 14, 2024
İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI:
Gece gündüz demeden çalışarak hayatlarını insan hayatını kurtarmaya adayan, toplumumuzun en önemli meslek gruplarından kahraman sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. pic.twitter.com/OomcazkDQQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 14, 2024