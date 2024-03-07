İşte Barış Alper'in sırrı!

Galatasaray'ın yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz, iyi performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2. Lig ekibi Keçiörengücü'nden transfer olduğu günden bu yana hem fiziksel hem zihinsel olarak büyük bir gelişme kaydeden, fiziksel açıdan çok güçlü bir görüntüye kavuşan 23 yaşındaki Barış Alper, "Çok çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra da ekstra çalışıyorum. Takıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum" dedi.

Barış Alper'in yükselişi birçok Avrupa kulübünün de radarına girmiş durumda. Galatasaray'a astronomik teklifler gelebileceği belirtiliyor.