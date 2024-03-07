2011'de başlayan Galatasaray kariyerinde 399 Süper Lig müsabakasında görev yapan Uruguaylı kaleci, 8 Mart'taki Çaykur Rizespor maçında oynaması durumunda 4. kez "dalya" diyecek - Sarı-kırmızılı formayı en fazla (497) maçta giyen yabancı oyuncu olan Muslera, 15 kez ile Galatasaray'ın açık ara en fazla kupa kaldıran yabancı oyuncusu konumunda

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, dördüncü kez "dalya" diyecek.

İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.

Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı. Tecrübeli file bekçisi, üçüncü dalyasını ise 2020-2021 sezonunda 27 Şubat 2021'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan müsabakada dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.

399 MAÇIN 154'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 399 lig maçında 383 gol yedi.

Süper Lig maçlarının 154'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 245'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 39 kez de sarı kart gösterildi.

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU

Fernando Muslera, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 399 Süper Lig maçının yanı sıra 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi.

Toplam 497 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Muslera'yı, 239 karşılaşmayla Zoran Simovic takip ediyor. Faryd Mondragon 238 maçla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.

Muslera ayrıca, sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten üçüncü oyuncu konumunda. Listede unutulmaz kaptan Bülent Korkmaz, 588 maç ile zirvede yer alıyor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI FUTBOLCU

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 6 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 15 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 şampiyonluk kazanmıştı.

TAFFAREL VE MONDRAGON'UN REKORUNU KIRDI

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Bu sezon kalesini 14 müsabakada gole kapatan Muslera, 3 maçta daha gol yemezse kendi rekorunu kıracak.

AYAĞI KIRILDI, 7 AY FORMASINDAN UZAK KALDI

Fernando Muslera, 2019-2020 sezonu sonunda yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre takımından ayrı kaldı.

Söz konusu sezon Süper Lig'in 27. haftasında, 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, 7 ayı aşkın süre takımdaki yerini alamadı. Tecrübeli kaleci, ertesi sezonun 20. haftasına 20 Ocak 2021'de Denizlispor ile oynanan maçta formasına kavuştu.

Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci ciddi sakatlığını 2021-2022 sezonunun ilk yarısındaki Sivasspor maçında yaşadı. 13 Aralık 2021'deki müsabakada çapraz bağlarında gerilme yaşayan Muslera, yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli kaleci, 20 Mart 2022'deki Gaziantep FK müsabakasıyla sahalara döndü.

BİR DE GOLÜ VAR

Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra, sarı-kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.

PERFORMANSI

Fernando Muslera'nın 13 sezonluk Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle:

Sezon

Maç

Yediği gol

Gol yemediği maç

Kırmızı kart

Sarı kart

Süre (Dk.)

2011-2012

39

29

20

1

4

3434

2012-2013

33

33

11

1

2

2960

2013-2014

29

25

11

2

2586

2014-2015

32

34

11

4

2880

2015-2016

33

46

7

3

2970

2016-2017

34

40

9

2

3060

2017-2018

33

33

13

6

2970

2018-2019

33

32

12

1

2970

2019-2020

26

19

13

1

2274

2020-2021

22

20

9

2

1980

2021-2022

25

31

8

3

2243

2022-2023

33

26

16

5

2965

2023-2024

27

15

14

4

2400

TOPLAM

399

383

154

2

39

35692

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR

Galatasaray'daki 13. sezonunu geçiren Muslera, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Süper Lig'de çıktığı 27 karşılaşmada yediği 15 golle maç başına 0,55 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı.

Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu.

Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle:

Sezon

Maç sayısı

Yediği gol

Maç başı ortalama

2023-24

27

15

0,55

2022-23

33

26

0,79

2021-22

25

31

1,24

2020-21

22

20

0,91

2019-20

26

19

0,73

2018-19

33

32

0,97

2017-18

33

33

1

2016-17

34

40

1,18

2015-16

33

46

1,39

2014-15

32

34

1,06

2013-14

29

25

0,86

2012-13

33

33

1

2011-12

33

23

0,7