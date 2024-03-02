Galatasaray Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2024- 21:46