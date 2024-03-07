Dries Mertens Galatasaray'da kalacak mı? Yıldız futbolcuya beklenmedik teklif!

Galatasaray'da bu sene gösterdiği performansla taraftarından alkış toplayan Belçikalı yıldız futbolcunun sezon sonunda nasıl bir karar alacağı merak konusu. Sezon sonunda sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi bitecek yıldız oyuncuya beklenmedik bir teklif geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2024- 15:44