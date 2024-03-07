GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor! Yeni sezonda şartlar zorlanacak
Geçtiğimiz sezon ligde Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sene de tecrübeli teknik adam yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk yıldız isimden vazgeçmiyor. Yönetim ise tecrübeli teknik adamın önerdiği futbolcu için sezon sonu bütün şartları zorlayacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.03.2024- 10:39