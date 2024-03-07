Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti.

Sakatlığını atlatan Hakim Ziyech ile Wilfried Zaha takımla birlikte çalışırken, sakatlıkları devam eden Serge Aurier, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira ise antrenmanda yer almayan isimler oldu.