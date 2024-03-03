Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Derbi galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine sosyal medya hesabından göndermede bulundu ve "Fark var" notunu düştü.
İşte o paylaşım:
?? FARK VAR! ??#BJKvGS pic.twitter.com/0OO3GijV0i— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2024
ART ARDA PAYLAŞIMLAR!
Bir paylaşım daha yapan G.Saray, "Küçük bir doğum günü sürprizi" notunu düştü.
Küçük bir doğum günü sürprizi! 🥳 pic.twitter.com/URmKXEobJj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2024