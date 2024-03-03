Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve "Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli.

Beşiktaş deplasmanı zor. Burada muhteşem taraftar var. Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Derbileri çok önemsiyoruz. Diğer maçlara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Derbilerin atmosferi farklı. Oyun olarak bize daha açık oynuyorlar, bunun da etkisi var. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz.

Artık tek maça hazırlanacağız, bu bizim için avantaj. Bir tek ekstra Süper Kupa var. Daha iyi dinleneceğiz, daha iyi hazırlanacağız. Kadro tamamlandığında daha başarılı olacağız.

"EGOLAR YÜKSEK OLABİLİYOR"

Sağ bek bölgesinde kısıtlıyız. Kaan Ayhan elinden geleni yaptı. Mauro Icardi çok %100 ile oynamadı ama takıma liderlik yaptı. Bizim işimiz zor. Çok önemli oyuncular var. Bazen egolar çok yüksek olabiliyor. Herkesi yönetmek zor olabiliyor. En önemli şey Galatasaray'ın fazlası. Artık son 10 hafta, daha fazlasını da yapmalıyız.