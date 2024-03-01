GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un Beşiktaş maçı 11'i netleşti! Icardi oynayacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda kritik derbi öncesi hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk ise sahaya süreceği kadroyu belirlemeye başladı. Cimbom'da en çok merak edilen konulardan biri son antrenmanda aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Mauro Icardi'nin mücadelede forma giyip giyemeyeceğiydi. Okan Buruk'un, Icardi ve ilk 11 ile ilgili kararı netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2024- 14:36