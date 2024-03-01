Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik randevu öncesi flaş bir değişikliğe gidildi. Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi öncesi galibiyet, beraberlik ve alt-üst oranlarında güncelleme yapıldı. İşte yeni oranlar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2024- 12:40 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024- 12:42