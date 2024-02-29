GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu o yılları anlattı! "Pes etmeye yakındım"
Galatasaray'ın ve milli takımın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu, UEFA TV'ye konuk oldu. 25 yaşındaki yıldız kariyeriyle ilgil itiraflarda bulunurken, idolünü de açıkladı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, UEFA TV'nin A Milli Takım için hazırladığı özel içerikte açıklamalarda bulundu.
25 yaşındaki futbolcu, 3. Lig'de oynadığı dönemlerden gol sevincine, çocukluğundan idolü olan futbolcunun itirafına kadar birçok önemli konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kerem'in açıklamaları şu şekilde:
"PES ETMEYE YAKIN OLDUĞUM ZAMANLARDI" Ben 3 sene farklı takımlarda, 3. Lig'de oynadım. Bence Türkiye'nin en zor ligi 3. Lig çünkü mücadele gücü çok fazla. Pes etmeye yakın olduğum zamanlardı. Futbolda başıma ne gelirse gelsin pes etmemeyi öğrendim. O pes etmemeyi, vazgeçmemeyi A Milli Takım'a seçilerek kendime kanıtlamış oldum.
"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HARRY POTTER HAYRANIYIM" Rakibi gol atarak silahsızlaştırdığımı düşünüyorum. Futbolda böyle şeylerin bence çok güzel durduğunu düşünüyorum. Herkese özel bir gol sevinci olması gerektiğini düşünüyorum. Benim de attığım gollerden sonra 'expelliarmus' yapmam hem anlamlı hem de güzel oluyor. Çocukluğumdan beri Harry Potter hayranıyım, gözlük taktıktan sonra beni ona benzetmeye başladılar. Ben de bu özlemimi hem kitapları okuyarak hem de filmleri tekrar tekrar izleyerek giderdim.
"İDOLÜM ARDA TURAN" İdolüm, benim mevkimde oynadığı için Arda Turan. Benim hayallerimi süsleyen ve sonrasında da başarıları ile benim idolüm olmuş bir insan. 2008 Avrupa Şampiyonası, bizim jenerasyonumuzun büyük etkisinde kaldığı bir milli takımdı.
Galatasaray'a 20220 yazında transfer olan ve sarı-kırmızılı takımdaki 4. sezonunu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.