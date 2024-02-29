"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HARRY POTTER HAYRANIYIM"

Rakibi gol atarak silahsızlaştırdığımı düşünüyorum. Futbolda böyle şeylerin bence çok güzel durduğunu düşünüyorum. Herkese özel bir gol sevinci olması gerektiğini düşünüyorum. Benim de attığım gollerden sonra 'expelliarmus' yapmam hem anlamlı hem de güzel oluyor. Çocukluğumdan beri Harry Potter hayranıyım, gözlük taktıktan sonra beni ona benzetmeye başladılar. Ben de bu özlemimi hem kitapları okuyarak hem de filmleri tekrar tekrar izleyerek giderdim.