Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Okan Buruk, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve "Serge Aurier ve Hakim Ziyech henüz takım antrenmanlarına başlamadı. Bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Serge'nin dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Üzücü. Hem Avrupa'da hem kupada devam etmek istiyorduk. Zorlu bir fikstür, üst üste maç sayısı fazla... Bugün özelinde bakınca daha fresh oyuncular tercih etmeye çalıştık, 4-5 tane fresh oyuncu vardı. 3 gün sonra çok önemli bir derbiye de gideceğiz. Çok erken gol yedik. Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. Biz Galatasaray takımıyız, bizim oyuncu ve kalitemize göre rakip daha kaliteli işler yaptı. Baskıdan hızlı ve net çıktılar. İkinci yarı daha çok rakip sahadaydık. Pozisyonlar vardı, 1-1'i yakalayabilirdik. Hamleler yaptık. Bir türlü 1-1'i bulamadık. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz.

"OYUNCULARIM DÜŞÜNSÜN"

Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik. Bugün özelinde kendi açımızdan neleri yapamadığımızı görmemiz, düzeltmemiz gerekiyor.

3 gün sonra bir maç daha var. Hiçbir maça hazırlanma süremiz yok. Maçtan 1 gün önce çok kısa taktik antrenmanla maçlara hazırlanıyoruz. Beşiktaş maçı da böyle olacak. Mücadele edeceğiz, kalitemizi daha net ortaya koymalıyız. Derbi çok önemli. Ligde lideriz. Uzun süredir kazanıyoruz, ikinci yarının bütün maçlarını kazandık, ligde istikrarı devam ettirmeliyiz.

"HEDEFİMİZ LİGİ KAZANMAK"

Daha iyisini yapabilecek gücümüz, kalitemiz var. Oyuncularımdan beklentim daha iyisini yapabilmeleri. Her oyuncuma şans geliyor, daha iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kupayı kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedefimiz ligi kazanmak.

"DERBİ ZOR, HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Derbi her türlü zor. Beşiktaş'a karşı içeride de dışarıda da zor. İki takımın da amacı kazanmak. Beşiktaş iyi bir durumda. Hedefimiz kazanmak. Kendi kalitemiz ve isteğimizi ortaya koymalıyız. Derbi maçta herkes favori. Puan durumuna bakıp farklı değerlendirmemek gerekiyor. Zor bir maç oynayacağız. Kafa olarak hazır olacağız. Sabah antrenman yapacağız, sonra bir antrenman daha yapacağız ve maça çıkacağız.

AURIER VE ZIYECH...

Serge Aurier ve Hakim Ziyech henüz takım antrenmanlarına başlamadı. Yarın onla ilgili karar vereceğiz. Belki Aurier için özellikle Beşiktaş maçında kadroya alır mıyız, almaz mıyız antrenmanlardan sonra karar vereceğiz. Tam kadro olduğumuzda işler kolaylaşacak. Bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Kaan da maçları sakat sakat oynuyor. Üst üste maçlarda zorlanıyor. Bu yüzden Serge'nin dönmesini istiyoruz.