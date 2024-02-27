Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, Süper Lig'deki karşılaşmaların VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti.
Fenerbahçe - Kasımpaşa penaltı pozisyonu:
Hakem: Temas anını gördüm.
VAR: Topun hareketine bak. Geniş açıdan seyrettireceğim.
Arkada hücum oyuncusu var.
Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar, tamam.
Hakem: Teması gördüm. Kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?
VAR: Hayır, direkt eline geliyor.
Hakem: Kararım penaltı, kart yok.
Galatasaray - Antalyaspor penaltı pozisyonu:
VAR: Önce yavaş sonra normal hızda oynatacağım.
Hakem: "Topa ilk kırmızılı oyuncu vuruyor."
VAR: Aynen. İlk kırmızılı oyuncu vuruyor.
Hakem: Tamam. Tekrar yakından oynatır mısın? Yavaş, emin olmam lazım.
Hakem: Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım, penaltı.