TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında gidilen VAR kayıtlarını açıkladı. İşte şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında geçen VAR konuşmaları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2024- 19:34 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024- 19:45