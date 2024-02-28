Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 29 Şubat Perşembe günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise müsabaka öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.02.2024- 12:11