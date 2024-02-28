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GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech cebini doldurdu! 7.5 milyon Euro... Sezon başında Chelsea'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan Hakim Ziyech, yaşadığı sakatlığı atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Diğer yandan yıldız oyuncunun özel hayatında da gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu sahip olduğu villayı elden çıkardı ve adeta cebini doldurdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2024- 13:43









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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech'in, Hollanda'daki villasını sattığı bildirildi. Milliyet'in Hollanda basınından derlediği habere göre, Faslı futbolcu ülkenin kuzeyindeki mülkü bundan dört yıl önce satın aldı.

Faslı yıldızın Vinkeveen'deki satın aldığı villa 515 metrekare yaşam alanı, iki kata yayılmış toplam on oda, ev sineması, şelaleli sonsuzluk havuzlu ısıtmalı açık yüzme havuzu ve wellness alanını barındırıyor.