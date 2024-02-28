GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech cebini doldurdu! 7.5 milyon Euro...
Sezon başında Chelsea'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan Hakim Ziyech, yaşadığı sakatlığı atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Diğer yandan yıldız oyuncunun özel hayatında da gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu sahip olduğu villayı elden çıkardı ve adeta cebini doldurdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech'in, Hollanda'daki villasını sattığı bildirildi. Milliyet'in Hollanda basınından derlediği habere göre, Faslı futbolcu ülkenin kuzeyindeki mülkü bundan dört yıl önce satın aldı.
Faslı yıldızın Vinkeveen'deki satın aldığı villa 515 metrekare yaşam alanı, iki kata yayılmış toplam on oda, ev sineması, şelaleli sonsuzluk havuzlu ısıtmalı açık yüzme havuzu ve wellness alanını barındırıyor.
2020 yılında yaklaşık 4 milyon euroya satın aldığı villayı futbolcunun 7,5 milyon euroya satışa çıkardığı, sonunda 6 milyon 966 bin euroya sattığı belirtildi. Hakim Ziyech'in, satın aldığı dönemde üzerinde 4,5 milyon euro ipotek bulunan villadan, yaklaşık 2,5 milyon euro kâr elde ettiği ifade edildi.
Chelsea'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılarda çıktığı 14 maçta 4 gol, 2 asiste imzasını attı.