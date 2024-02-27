TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan adım adım Galatasaray'a! Barcelona...
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan yeni sezon transfer çalışmalarını da sürdüren Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. İspanyol basını; sarı kırmızılıların, Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.02.2024- 12:08