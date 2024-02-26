Galatasaraylı Mauro Icardi, Ankaragücü maçının ardından rakip takım taraftarlarına hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve kurul Arjantinli golcüye 1 maçlık ceza vermişti. Sarı-kırmızılı ekip de cezanın açıklanmasının ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle önce oyuncunun 2 maç resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ancak eylemin haksız tahrik altında işlenmiş olduğunun anlaşılmasından dolayı oy çokluğuyla 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 para cezası verildi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Galatasaray A.Ş. futbolcusu Mauro Emanuel Icardi'nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen "Sportmenliğe Aykırı Hareket" ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT'nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oyçokluğu ile Karar verilmiştir."

Ayrıca Arjantini oyuncu ligin 27. haftasında oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.