Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mauro Icardi'ye MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi maçtan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.02.2024 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu karar açıklandı. Kurul, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi maçtan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdiğini duyurdu.

PFDK'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYABİLECEK

PFDK'dan 1 maç men cezası alan Mauro Icardi, bu cezasını Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak Antalyaspor mücadelesinde çekecek. Arjantinli golcü, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbi maçında sarı-kırmızılı formayla sahada yer alabilecek.