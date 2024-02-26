Galatasaraylı Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçının ardından rakip takım taraftarlarına hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve Arjantinli golcü 1 maçlık ceza almıştı.

Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'den ise konuyla ilgili açıklama gelmişti.

G.SARAY'DAN YANIT GECİKMEDİ!

Bu gelişmeler sonrası G.Saray hem Fenerbahçe'ye hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yapılan paylaşımda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" denildi.