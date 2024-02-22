Sparta Prag - Galatasaray maçı sonrası saha karıştı!
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-off rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'ın konuğu oldu. Rakibine 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Avrupa'ya veda etti. Maç sonrası ise iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 01:20 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024- 01:26
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off rövanş müsabakasında Sparta Prag ile Galatasaray, Epet Arena'da karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, rakibine 4-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Maçın ardından Sparta Prag ve Galatasaraylı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Kısa süren tartışmanın ardından iki takım futbolcuları sakinleştirildi.
İŞTE O ANLAR:
Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.