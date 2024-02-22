Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Spar Girona ekibine 77-64 mağlup oldu.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Pavello Fontajau
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Nikola Bejat (Norveç), Ewa Matuszewska (Polonya)
Spar Girona: Bertsch 6, Gardner, Magarity 12, Tolo 12, Ygueravide 15, Mendy 8, Pena 14, Etxarri 8, Labuckiene, Lopez 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, Vanloo 15, Abdelkader 7, McCowan 4, Meltem Yıldızhan, Hartley 7, Herbert-Harrigan 4, Hines-Allen 11, Büşra Akbaş
1. Periyot: 21-22
Devre: 40-34
3. Periyot: 60-49