UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a konuk oldu. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden 4-1 mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag sahasında temsilcimiz Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve toplam 6-4'lük skorla son 16'ya yükselen taraf oldu.

S. Prag'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Angelo Preciado, 74'te Indrit Tuci, 80'de Lukas Haraslin ve 90+6'da ise Jan Kuchta kaydetti. G.Saray'ın golü ise 16'da Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Ayrıca sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, 70. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sparta Prag son 16'ya yükselirken, Cimbom ise turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağdan Preciado'nun yaptığı ortada, kale sahasının sağ çaprazında Laçi'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

GOL! 8. dakikada Sparta Prag 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın orta sahada kaptırdığı topta Kairinen, hızla savunmanın arkasına kaçan Preciado'yu g��rdü. Bu futbolcu ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu, Muslera'nın üzerinden ağlara yolladı.

GOL! 16. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan serbest vuruş kullanan Mertens'in yaptığı ortada, ceza sahasında Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Vindahl'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. Abdülkerim Bardakcı, altıpasın sol tarafından kafa vuruşuyla dönen topu ağlara gönderdi: 1-1.

20. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sert vuruşunda, top son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak üstten kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

47. dakikada Kuchta'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Haraslin'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

55. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın geri pasında araya girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Olatunji'nin yerden yaptığı vuruşta, top yandan az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.

70. dakikada Kaan Ayhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Anthony Taylor, Haraslin'e yaptığı faul nedeniyle Kaan Ayhan'a önce sarı kart gösterdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Taylor, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Kaan Ayhan'ı oyundan ihraç etti.

GOL! 74. dakikada Sparta Prag, skoru 2-1 yaptı. Zeleny'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Tuci'nin kafa vuruşunda yere de çarpan meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın uzanamadığı köşeden ağlara gitti.

GOL! 80. dakikada Sparta Prag, farkı 2'ye çıkardı. Tuci'nin uzun pasında savunmada Sanchez'in ayak koyamadığı topla buluşan Haraslin, ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

GOL! 90+6. dakikada Sparta Prag bir gol daha attı. Hızlı gelişen ve Galatasaray'ın bir oyuncuyla yakalandığı atakta Laçi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Kuchta, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Sparta Prag, son 16 turuna yükseldi.