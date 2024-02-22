Galatasaray'da Kaan Ayhan kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Galatasaray'da Kaan Ayhan kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Son dakikika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'ın konuğu oldu. Karşılaşmanın 69. dakikasında Kaan Ayhan rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. VAR'da görüntüyü izlemeye giden İngiliz hakem Anthony Taylor, Kaan Ayhan'a direkt kırmızı kart gösterdi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 00:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024- 00:44