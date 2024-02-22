Galatasaray'da Kaan Ayhan kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon
Son dakikika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'ın konuğu oldu. Karşılaşmanın 69. dakikasında Kaan Ayhan rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. VAR'da görüntüyü izlemeye giden İngiliz hakem Anthony Taylor, Kaan Ayhan'a direkt kırmızı kart gösterdi. İşte o anlar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 00:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024- 00:44
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında 3-2 mağlup ettiği maçın rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 69. dakikasında temsilcimiz Galatasaray'da Kaan Ayhan, rakibine yaptığı müdahele sonrası direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
VAR'da görüntüyü izlemeye giden tecrübeli İngiliz hakem Anthony Taylor, Kaan Ayhan'a direkt kırmızı kart gösterdi.
İŞTE O POZİSYON:
NOT: Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.