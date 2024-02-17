Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Galatasaray, Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 52'ye yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Amed Sportif Faaliyetler'i de 19 puanda kaldı.