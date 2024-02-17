Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kayıp yaşamadan atlatmak ve haftayı lider olarak kapatmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken, kritik Avrupa maçı öncesi rotasyona gitme ihtimali bulunuyor. İşte Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve son gelişmeler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)