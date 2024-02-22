Galatasaray'da Kerem Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı!

Galatasaray'da Kerem Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu karşılaşma ardından sarı-kırmızılı ekipte Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 01:41 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024- 01:52