Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaşacak.
Galatasaray'da efsane isme teklif geldi! Sezon sonunda...
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda kupalar kazanmak istiyor. Bu sezonki hedeflerini belirleyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da Fernando Muslera'ya teklif geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bunun için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera İtalyanlar'ın kıskacında.