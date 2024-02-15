UEFA ÜLKE PUANI | İşte Türkiye'nin güncel sıralaması! Fenerbahçe, Galatasaray...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Çekya ekibini mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyor. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise, grubunu lider tamamladığı için son 16'dan turnuvaya devam edecek. Peki; karşılaşmalar öncesi Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? Ülke puanında son durum ne? İşte tüm bilinmesi gerekenler... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2024- 16:00