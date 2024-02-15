Sparta Prag 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Sparta Prag'ı konuk etti. Mücadelenin 80. dakikasında Çekya ekibinde Rynes, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Daha önce de sarı kart gören Rynes, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2024- 22:31 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024- 22:37