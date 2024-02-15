Galatasaray'da Nelsson kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Sparta Prag'ı konuk etti. Mücadelenin 62. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2024- 22:13 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024- 22:25
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Sparta Prag'ı konuk etti. Mücadelenin 62. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
Danimarkalı stoper saha kenarında yedek kulübesini tekmeleyerek çıktı. Tribünlerden ise Nelsson'a büyük destek geldi.
İşte o pozisyon:
Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.