Galatasaray'da Nelsson kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon...

Galatasaray'da Nelsson kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Sparta Prag'ı konuk etti. Mücadelenin 62. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2024- 22:13 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024- 22:25