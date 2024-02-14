Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sparta Prag karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de haftasonu MKE Ankaragücü ile Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde de flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"TFF'NİN SORUMLULUĞUNDA OLAN BİR ŞEY"

Bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz, gittiğimizde göreceğiz. TFF'nin sorumluluğunda bir şey. Demek ki oynanmaya uygun gördüler. Maça çıktığımızda, siz de gördüğünüzde TFF'nin doğru karar verip, vermediğini göreceğiz. Sorumluluk TFF'nin. Sahayı düşünmeden, kumda da oynasak kazanmak için oynayacağız. Hangi saha, hangi zemin olursa olsun oyuncularımızı ona göre hazırlayacağız. Sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. 10 gün süre vardı. Sorumlu TFF, olumsuz bir şey olursa; TFF'nin hatalarından biri olacak.