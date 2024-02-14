UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Sparta Prag'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. "Yüzde 100 hazırız, kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz." diyen Okan Buruk, "Sacha önemli bir oyuncuydu tabii ki ama yerine oynayan isimler de elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırlayacak Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk kritik mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

Öncelikle Erzincan'da yaşanan faciayla ilgili üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Buradaki hedeflerimize ulaşmak için yarınki maç önemli bir maç. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz çünkü taraftarımızla birleştiğimizde yakaladığımız bir üstünlük var.

"YÜZDE 100 HAZIRIZ"

Avrupa'da yolumuza maç maç bakacağız. Sahamızda önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte neler yapabileceğimizi gösterdik. Çekya şampiyonu ile oynayacağız. Uzun bir aradan çıktılar. Bu avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bu maç öncesi dinlenme şansımız da oldu. %100 olarak hazırız. Kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. Rövanşa avantajlı gitmeyi planlıyoruz. İyi bir takımla oynayacağımız için sabıra ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum.

"HEDEFİMİZ 4 KUPA"

Birlikteliğimiz geçen sene bize şampiyonluğu getirdi. Bu sene önümüzde daha fazla hedef var. 4 kupa var. 4 kupayı kazanmak için yine bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Çünkü bu birliktelikle her zaman Galatasaray'ın büyüklüğünü ortaya koyuyoruz.

"BOEY ÖNEMLİYDİ AMA YERİNE GELENLER..."

Transfer dönemi zor geçiyor. Bu dönemi güzel bir şekilde kapattık. Aurier de bugün geldi. O da bizimle olacak. Yönetim kurulumuz bizim istediğimiz takviyeleri yaptı. Transferi daha erken bitirebilseydik farklı olabilirdi ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyunlarla zorlu 2 maçı kazandık. Takım olduğumuz sürece hiçbir oyuncunun eksikliğini hissetmemeye çalışıyoruz. Kimin olup olmadığı değil, oyun çok önemli. 4 kulvarda da aynı şekilde mücadele edeceğiz. Sacha önemli bir oyuncuydu tabii ki ama yerine oynayan isimler de elinden geleni yapacak.

"TEK EKSİK ZIYECH"

Sparta Prag maçından üç gün sonra Ankaragücü maçı var. Cezalı ve sakatlıklara göre de rotasyon olabiliyor. Geniş kadromuz var, dönen oyuncularımız var. Transferler geldi. Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliveira takıma döndü. Abdulkerim Bardakçı oynayabilecek durumda. Hakim Ziyech sadece sakat. Onun dışında sıkıntımız yok. Bazen biz oyuncuları değiştireceğiz, bazen doğal olarak değişecek. Ligde hiç puan kaybına tahammül yok. Avrupa'da da yolumuza devam etmek istiyoruz. Maçlara göre oyuncuları değiştireceğiz, diğer maçı düşüneceğiz. Ana hedef kazanmak üzerine olacak. Bütün oyuncuların hazır olması gerekiyor, hepsine şans gelecek.

"KOLAY TAKIM YOK"

Kopenhag'ı kimse tanımıyor ama kolay olarak görüyor. Ne kadrosunu biliyorlar, ne oyuncusunu... Oynadıktan sonra görüyorsunuz. Kopenhag maçı 2-2 bittikten sonra çok büyük eleştiri aldık. Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yok. Sparta Prag da Kopenhag'a penaltılarda elendi ve Avrupa Ligi'ne kaldı. Güçlü bir takımla oynayacağız. Ancak biz de iyi maçları çok daha iyi oynuyoruz. Konsantre olduk ve karşımızda oynayan bir rakip var; bunun altını çizelim. İlk maçta kazanmak istiyoruz.