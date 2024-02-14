UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırlayacak Galatasaray'da, Lucas Torreira kritik mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Uruguaylı yıldızın o sözleri:

Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Rakibimiz farklı tipte bir takım ama biz yüzde yüzümüzü vermeliyiz. Buraya kadar çok mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele ettiysek, burada da öyle mücadele etmeliyiz. Taraftarımızın önünde olmak avantaj.

Soru: Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallinizi nasıl değerlendiriyorsun?

Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti. Maçlarda nasıl oynadığımızı gördünüz, daha fazla puan almamız lazımdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil ettiğimiz için mutluyuz. Her maçta elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın tarihini biliyoruz. Amacımız son ana kadar mücadele etmek ve en yüksek yere gelmek. Galatasaray olarak önce bir sonraki maça dikkat emeliyiz. Şimdi önemli olan bu maç, güçlü bir takımla oynayacağız.

"BU FORMAYI GİYDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

1.5 senedir Galatasaray'da her maçta nasıl olduğumu görüyorsunuz. Ben tutkuyla oynayan bir insansım. Sırtımda soy adım var, daha önemlisi önümdeki armam. Taraftarı, takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi mutlu etmek için çalışıyorum. Okan Hoca ile çalışmak büyük keyif. Karizmatik, mutlu ve takımı bir arada tutan bir insan. Tüm teknik ekibe de teşekkür ederim. 28 yaşındayım ve bu kadar önemli bir takımda, Avrupa'da mücadele edebildiğim için çok mutluyum. Bu formayı giydiğim her gün için mutluyum. Okan Hoca tarafından çalıştırıldığım için gururluyum. Gelecekte de çok büyük başarılar yakalayacaktır. Bana her zaman güven verdiği için teşekkür ederim. Galatasaray'da da başarılara devam edeceğiz.

"GOL ATMAK İSTİYORUM"

Her maç Galatasaray formasıyla gol atmanın hayalini kuruyorum. Uzun zamandır gol atmıyorum, geldiğimden beri... kaygılanmıyorum, takım kazansın yeter. Ancak içten içe de gol atmak istiyorum.