Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Kazımcan Karataş sezon sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralandı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/otEA5rWVey— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 8, 2024