Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Kazımcan Karataş sezon sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralandı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.