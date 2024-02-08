Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.

Her konuda anlaşma sağlanan ve İstanbul'a getirilen Alman oyuncunun lisansı çıkarıldı. TFF'ye yapılan bildirimde Derrick Köhn ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Derrick Köhn, teknik direktör Okan Buruk'un tercih etmesi halinde Süper Lig'de oynanacak RAMS Başakşehir mücadelesinde kadroda yer alabilecek.

İŞTE G.SARAY'IN KAP AÇIKLAMASI:

Profesyonel Futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 EUR transfer bedeli ile 300.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup Şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 EUR, 2024/2025 sezonu için net 450.000 EUR ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 EUR sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 EUR imza ücreti ödenecektir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasray'ın Derrick Köhn paylaşımı: