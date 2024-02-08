GALATASARAY HABERLERİ: Olay transfer iddiası! 'Astronomik teklifi reddetti'

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismine Suudi Arabistan'dan astronomik teklif geldiği ve buna rağmen oyuncunun G.Saray'da kaldığı kaydedildi. İşte o isim ve flaş haberin detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2024- 15:17