Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY HABERLERİ: Olay transfer iddiası! 'Astronomik teklifi reddetti'
Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismine Suudi Arabistan'dan astronomik teklif geldiği ve buna rağmen oyuncunun G.Saray'da kaldığı kaydedildi. İşte o isim ve flaş haberin detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Avrupa ve Suudi Arabistan'da transfer tahtası kapanırken, sarı-kırmızılıların yıldız ismine transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.
Bir Arabistan kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens için teklifte bulundu.