Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kazanmak önemli moral oluyor. Yenilenme ve sonraki maça hazırlanma daha kolay oluyor. Son maçlar bize olumlu bir hava değişim şeklinde döndü. Sacha'nın ayağında ağrı vardı. Maç öncesinde değişiklik yaptık. Icardi'yi de hazırlamak istiyoruz. Süreleri artacak.

Sacha ayağında bir ağrı hissettiğini ve oynayabilecek durumda olmadığını söyledi.