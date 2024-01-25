Devre arası dönemde sol beke transfer yapmayı öncelikli hedef olarak belirleyen Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.
Galatasaray'da transferde rota Brezilya! Okan Buruk istedi yönetim alıyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde yer alan Galatasaray'da, ara transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılı yönetim, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar'ın, bu mevki için aradığı ismi ise Brezilya'da buldu.
ANGELINO ROMA YOLCUSU
Leipzig'den kadroya dahil edilen Angelino, G.Saray'da vasatı aşamamıştı.