TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sol bek çilesi bitiyor! Yönetimden nokta transfer

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray'da sol bek mevkisi transferi için hareketli dakikalar yaşanıyor. Angelino'dan istediği verimi alamayan ve İspanyol futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, nokta transferle bu sorunu bitirmek istiyor. Galatasaray, aradığı o ismi İspanya'da buldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2024- 06:40