Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışındaki Galatasaray sahasında düşme hattının üstünde yer alan Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Tedavisi sona eren Mauro Icardi, son 2 maçta yedekten oyuna dahil olmuştu. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi ve Arjantinli yıldız konusunda kararını vedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.01.2024- 10:24