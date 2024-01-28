Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray'dan Almanya ekibi Bayern Münih'e transfer olarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

İŞTE O SÖZLER:

"Sevgili Galatasaraylılar, sizin yanınızda çok güzel anlar yaşadım Türkiye'nin en büyük kulübünde oynamak bir gururdu. Kariyerimde yeni bir aşamaya geçmeden önce her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Desteğinizi ve coşkunuzu hissetmek hem futbol kariyerimde hem de bir insan olarak hayatımda inanılmaz bir anı olarak kalacak. Ayrıca takım arkadaşlarıma, koçuma, tüm personele ve kulüp yönetimine de teşekkür etmek istiyorum. Sizler dünyanın en iyi taraftarları arasındasınız."