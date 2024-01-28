Alman devi Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i transfer ettiğini açıkladı.

Alman ekibi sosyal medya hesabından Boey'in, Bayern formalı fotoğrafını ve videosunu paylaşarak transferi resmen duyurdu.

Öte yandan Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, yaptığı açıklamada "Sacha Boey gibi potansiyeli yüksek genç bir oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da çok iyi bir performans sergiledi. Bu sadece kadro derinliğimizi arttırmakla kalmayıp aynı zamanda kalitemizi de arttırdığımız anlamına geliyor" dedi.

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