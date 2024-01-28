Bir süredir Sacha Boey için Bayern Münih'le görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılar Fransız sağ bekten, 30+5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeli kazandı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Sacha Boey Bayern Münih'le anlaştı.

Sarı-kırmızılı takım Fransız sağ bek için 30+5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir.