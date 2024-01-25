Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelede geri düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Aslan, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Cimbom, bu müsabakadan sonra oynadığı 28 lig karşılaşmasında 26 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım ünvanına sahip.