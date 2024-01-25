Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle maçı 3-1 kazanmasını bildi. İşte G.Saray-İstanbulspor maçının tüm detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 36. (p) ve 79. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 90+2. dakikada ise Mauro Icardi (p) kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 28. dakikada David Sambissa'dan geldi.

Ayrıca İstanbulspor'un 33. dakikada Emir Gültekin'le ve G.Saray'ın 67'de Mauro Icardi ile attığı goller, VAR incelemeleri sonucu iptal edildi. Konuk takımda 89. dakikada Mendy Mamadou, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından G.Saray üst üste 3. maçını kazandı ve 57 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. 3 maç sonra kaybeden İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

G.SARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşılaşmasına 6 eksik oyuncusuyla çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira, ayağında ağrı hisseden Boey ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor mücadelesinde yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Angelino ise kadroda yer almayan isimlerden biri oldu.

DAVINSON SANCHEZ 7 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da defansın ortasında sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez 11'de yer aldı. En son Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son müsabakasında 11'de görev alan Kolombiyalı futbolcu, 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç sonra 11'de başladı.

FORVETTE ZAHA BAŞLADI

Sarı-kırmızılılarda, İstanbulspor maçında forvette Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha 11 başladı. Zaha geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Trabzonspor mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 28. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ceza sahası yayının sağında ağlarla buluşan Ndao'nun vuruşunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında İstanbulspor sol kanattan taç atışı kazandı. Soldan kullanılan taç sonrasında Ali Yaşar meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisine hareketlenen Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.

33. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında golü iptal edilen İstanbulspor aleyhine penaltı verildi. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası önünde topu alan Ndao, yaklaşık 80 metre topu sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcunun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Ndao, takip ettiği topu son çizgiden içeri çevirdi. Arda direkteki Emir Kaan Gültekin röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Orta noktayı gösteren hakem Bahattin Şimşek, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Şimşek, kullanılan kornerde Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi.

GOL! 36. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı beraberlikle sonuçlandı.

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