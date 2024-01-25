Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'la kozlarını paylaştı ve mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve transfere değindi. "Angelino ayrılacak gibi görünüyor" diyen Okan Buruk "Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim, son kararı yönetim verecek." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kafamızı karıştıran rakibin 5'li savunma ile başlaması oldu. Oyun içinde Ndao zaman zaman hemen öne, hem kanada çıktı. İlk yarı kafa karışıklığı ile geçti. 1-0'dan sonra acele kararlar verdik. İkinci yarıya başlarken değişiklikler yaptık. Mauro Icardi'nin oyuna girmesinden sonra daha fazla orta düşündük.

Rekorları birlikte kırıyoruz. Takıma taraftarın verdiği büyük destek var. İç sahada 14 maç kazandık. Daha çok başarılar, kupalar istiyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Transferin son haftasında eksiklerimizi kapatabilirsek, özellikle savunmada... Bu bizim için daha iyi olacak.

"SACHA BOEY'DA SON KARAR YÖNETİMİN"

Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino ayrılacak gibi görünüyor. Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız. Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek.

"ÖNCELİĞİMİZ SAVUNMA TAKVİYESİ"

Transfer dönemi, bir fırsat dönemi. Önünüze ne tür bir oyuncu gelecek bilemiyorsunuz. Mali anlamda da kulübümüze yük olmayacak şekilde bir profil çıkarsa, düşünürüz. Orta sahada önemli bir oyuncu sayımız var. Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Sergio Oliveira... Kaan Ayhan'ı saymadan 6 oyuncu söyledim. Önceliğimiz savunma transferi. Yaratıcı bir oyuncu olursa, düşünebiliriz. Geçen sene Nicolo Zaniolo fırsatı oldu, hemen kadromuza kattık. O tür bir fırsat olursa değerlendiririz.