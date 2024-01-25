TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Sacha Boey rekorla gidiyor! Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçecek

Son 2 sezonda üstüne koyan bir grafik çizerek Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi performansı sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sarı-kırmızılıların grubunda yer alan Bayern Münih'in, Fransız sağ bek için rekor bir teklif verdiği ortaya çıktı. Alman basını ise genç yıldızın Münih temsilcisi için sağlık kontrolünden geçeceği tarihi açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2024- 22:49 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024- 23:38