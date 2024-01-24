TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Angelino müjdesi! Yeni adresi belli oldu

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sol bek çalışmaları sürüyor. Angelino'dan beklediği verimi alamayan Okan Buruk, yönetimden takviye istedi. İspanyol oyuncu ile yolları ayırmaya çalışan kurmaylara müjdeli haber geldi. 27 yaşındaki futbolcu için Torino ve Marsilya'nın ardından bir kulüp daha devreye girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)