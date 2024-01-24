Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Yeni transfer Manchester United'dan
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Listesindeki adaylarla görüşmelerini sürdüren yönetim, şu ana kadar sessizliğini koruyordu. Ancak sarı kırmızılıların transferde sağ gösterip sol vurmaya hazırlandığı öğrenildi. Cimbom'un, Manchester United'da boy gösteren o yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.01.2024- 11:28