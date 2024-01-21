Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Rakibini 5 golle geçen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin arkasında zirve takibini sürdürdü.

Maç sonrası Galatasaray Başkanvekili Erden Timur TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.ü

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI:

"BİRBİRİMİZE SARILACAĞIZ"

"Birbirimize sarılacağız. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Esas zor zamanda kenetlenilir. Çok güzel günlerimiz olacak. İnşallah hep birlikte, her koşulda birbirimize sarılacağız."

"HİÇBİR GÜÇ BİZE ENGEL OLAMAZ"

"Bizim seçimden önce 'Tanımadan sarıldığımsın' diye bir mottomuz vardı. Taraftarımıza bunu hatırlatıyorum." diyen Erden Timur, "Biz birbirimize sarıldıkça başka hiçbir güç engel olamaz. Ne kadar herkes birleşse de, ne olursa olsun hiçbir güç bize engel olamaz. İnşallah böyle devam edecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.