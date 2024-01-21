Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol ve 1 asiste imza attı. Yıldız oyuncu mücadelenin ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı. İşte Zaha'nın paylaşımı... | Galatasaray haberleri

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol ve 1 asiste imza attı. Yıldız oyuncu mücadelenin ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı. Zaha paylaşımında, "İnsanlar hep konuşur ama iş bitmez" ifadesini kullandı.

İŞTE ZAHA'NIN PAYLAŞIMI: